Lula x Bolsonaro: como foi a comemoração de cada um na vitória do Brasil

Sempre presente nas redes, a família do presidente Jair Bolsonaro (PL), que levanta a bandeira do nacionalismo exacerbado de extrema direita, fez que não viu a vitória da Seleção Brasileira. O silêncio de cada um do clã Bolsonaro sobre a vitória do Brasil na Copa do Mundo do Catar é perceptível em seus perfis: nenhuma menção à dominância da Seleção contra a Sérvia, que venceu por 2 a 0. Jair, Flávio, Carlos, Eduardo, Renan e Michelle não celebraram, ao menos ao público, a estreia dos jogadores.

Por outro lado, o agora eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vibrou com o placar ao lado da futura primeira dama, Janja. “Depois de 20 anos, vamos conquistar o Hexa”, disse ele.