Lula tira o relógio e vai ao show da Mangueira

A toalha com o rosto de Lula que tanto irritou Jair Bolsonaro ao ser exibida por Pabllo Vittar no Lollapalooza voltou à cena. Desta vez, nas mãos de Chico Buarque, no palco do Vivo Rio. O presidenciável – ao lado da noiva, Janja, láááaáá em cima, em um dos camarotes encarapitados no terceiro andar da casa de shows carioca – aplaudiu a cena. E, ao ser “descoberto” pela plateia, foi ovacionado. Por questão de segurança, a presença de dois ex-presidentes (Dilma Rousseff também estava lá) não foi previamente divulgada.

O show de Chico fez parte da programação do Show de Verão da Mangueira, o evento anual de arrecadação de fundos para a apresentação do desfile da escola. Gal Costa, Teresa Cristina, Leci Brandão, Alcione e outros nomes ligados ao samba e à verde e rosa também se apresentaram. Alvo de críticas e ironias de bolsonaristas, o relógio Piaget de 80 mil reais que Lula usava no pulso no início da intensa programação político-cultural pelo Rio desta vez ficou em casa.