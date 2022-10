Lula se torna assunto mais comentado no Twitter no mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Internet faz a festa para o novo presidente do país. Após apuração mais acirrada dos últimos tempos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o presidente eleito do Brasil na noite deste domingo, 30. Entre milhares de memes e postagens bem humoradas, as hashtags “Lula” e “Lula presidente” ficaram entre os nomes mais citados na rede social no mundo. Até “Nordeste” ficou entre as dez menções mais fortes, região do país que deu uma grande margem de votos para Lula. Confira alguns tweets de diversas partes do planeta.

Cause karma is my boyfriend

Karma is a god

Karma is the breeze in my hair on the weekend

Karma's a relaxing thought

Aren't you envious that for you it's not?

Sweet like honey, karma is a cat

Purring in my lap 'cause it loves me#LulaPresidente2022 pic.twitter.com/i7g77qPNsv — cami 카미 📖 (@camerliia) October 30, 2022

Good luck #Lula, hope tomorrow morning will bring some fresh air for the people of Brazil. Good luck to the tribals of Amazon too.#BrazilElections #LULAPRESIDENTE2022 #LulaPresidente13 pic.twitter.com/Csht6C18lT — Upendra Nath Brahmachari / উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী (@unbrahmachari) October 30, 2022

GANHAMOS CARALHO LULA PRESIDENTE WE’LL BE ALRIGHT pic.twitter.com/Gbv4lKvmEO — sabrí  (@sabrinmrs) October 30, 2022

Lula has been elected as the 39th President of Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/ZSyVbbDEyZ — Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2022

HELLO LULA WELCOME MY PRESIDENT pic.twitter.com/MoL1Il2Fdj — 고엽 V. 🚀🧑‍🚀 (@218hyyh) October 30, 2022

Por todo LGBT que se sentiu sozinho naquele terrível 28 de outubro de 2018, por cada mulher que se sentiu indefesa, por cada negro e indígena que se viu como alvo… Cada flecha que eu atirei aqui foi por vocês. — jairme (@jairmearrependi) October 30, 2022