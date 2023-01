Lula recontrata garçom demitido por Temer no Planalto do Planalto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula (PT) trouxe de volta ao Palácio do Planalto José da Silva Catalão, que ocupará o cargo de Assistente do Gabinete Pessoal do Presidente da República. Catalão, que trabalhou como garçom do presidente em seu segundo mandato, retorna ao Planalto mais de seis anos depois de ter sido demitido por Michel Temer (MDB). A nomeação foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e publicada no Diário Oficial. Catalão também chegou a ocupar a mesma função ao longo dos mandatos de Dilma Rousseff (PT). A exoneração de Catalão do cargo foi feita pela equipe de Temer em 2016, logo após o processo de impeachment. Nas redes sociais, eles já expuseram os laços de amizade algumas vezes.