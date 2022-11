Lula fala de seu estado de saúde após internação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi internado no domingo, 20, para realizar uma laringoscopia (exame feito para diagnosticar doenças na laringe) e retirar uma leucoplasia (uma espécie de mancha) da prega vocal esquerda . No perfil do Twitter, para seus mais de 6 milhões de seguidores, o presidente eleito escreveu: “Já em casa, depois de um pequeno procedimento ontem. Tudo resolvido e bem”. A rouquidão de Lula foi um dos pontos que chamou a atenção durante a campanha do então presidenciável. Em 2011, o político foi diagnosticado com câncer na garganta, devidamente tratado e neutralizado, mas que deixou sequelas na voz.