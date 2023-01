Lula e Alckmin trocam gravatas na posse

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lula tradicionalmente se apresenta com gravata vermelha nas solenidades, assim como o seu vice, Geraldo Alckmin sempre esteve com a gravata azul. Lembrando que vermelho é a cor do Partido dos Trabalhadores e azul a cor do partido anterior de Alckmin, o PSDB – hoje ele está no PSB. Na cerimônia de posse, realizada neste domingo (1º), Lula estava com a cor azul, enquanto Alckmin de vermelho. Esta troca chamou atenção dos presentes, quanto ao figurino das duas autoridades do Executivo.