Lula convoca Janja para a Olimpíada de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente Lula (PT) anunciou nesta quinta-feira, 11, que a primeira-dama Janja será sua representante na abertura da Olimpíada de Paris, em 26 de julho. Ele afirmou que recebeu o convite do presidente francês, Emmanuel Macron, mas que tem compromissos no Brasil. “O Fufuca (André Fufuca, ministro do Esporte) vai como chefe do esporte brasileiro. Como eu sou convidado pelo Macron, eu resolvi dizer que a Janja vai porque eu tenho muita coisa para fazer no Brasil, não posso ir”, explicou Lula, em uma solenidade com atletas olímpicos e paraolímpicos no Palácio do Planalto. Na cerimônia, o presidente assinou o reajuste do Bolsa Atleta, que teve um aumento de 10,86%.