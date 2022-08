Lula conta que uma personagem de ‘Pantanal’ o leva às lágrimas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente Lula (PT) está vidrado em Pantanal. Em agenda política no Piauí nesta quarta-feira, 3, ele chegou a dar sua opinião sobre a novela – mais especificamente sobre a personagem de Isabel Teixeira, a Maria Bruaca. “Eu ainda acho que ela vai voltar e dar uma lição naquele machista que não respeitou a mulher que viveu com ele 30 anos. Eu choro com a história dela”.

E compartilhou nas redes sociais: “Estou aqui no Piauí e perdendo Pantanal. Ontem fiquei com uma raiva quando o Tenório expulsou de casa a Bruaca”. Esta não é a primeira vez que o ex-presidente se manifesta sobre a novela da TV Globo. Em junho, durante um encontro com o setor cultural em Maceió (AL), ele citou a mesma personagem ao falar de empoderamento feminino. “Quando eu for falar de liberdade de mulher, vou falar que as pessoas têm que olhar a Bruaca. Não dá pra ser submissa como ela. Não dá! Mulher tem que levantar o pescoço e falar de igualdade de condições com o seu companheiro“, disse.