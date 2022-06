Lula compara relação com Janja a de casal tórrido de ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“A nossa relação está que nem a da Juma com o Joventino”, foi assim que o ex-presidente Lula (PT) comparou as primeiras semanas de casado com Janja. O comentário foi feito durante o evento de lançamento do livro Querido Lula: cartas a um presidente na prisão, na terça-feira, 31, em São Paulo. Juma e Joventino, interpretados por Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, protagonizam cenas muito quentes em Pantanal, novela das 9 da TV Globo. No capítulo dessa quarta-feira, 1, o casal estava na casa, entre mordidas e beijos pelo corpo.