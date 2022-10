Lula chama Bolsonaro de mentiroso compulsivo

Giro VEJA - terça, 18 de outubro

O novo embate entre a Justiça Federal e o governo Bolsonaro e a mobilização do ex-presidente Lula nas redes sociais são os destaques do dia

O embate entre a Justiça Eleitoral e o governo federal teve mais um capítulo nesta terça-feira, com a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes fixou um prazo de 48 horas para que o Ministério da Defesa explique uma eventual auditoria realizada pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas no primeiro turno da eleição. O pedido vem após a notícia do jornal de que um relatório negando irregularidades na votação teria sido apresentado ao presidente Jair Bolsonaro, que teria vetado sua divulgação. Diante do pedido de Moraes, segundo informou mais cedo o Radar, as Forças Armadas devem responder que não realizaram tal auditoria.