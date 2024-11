Lula alfineta Bolsonaro na abertura do G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu, na manhã desta segunda-feira, 18, o primeiro dia da Cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro. Em seu discurso de abertura, Lula alfinetou o governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando abordou o tema de desigualdades sociais e combate à fome.

“Conseguimos sair do Mapa da Fome da FAO em 2014, para o qual voltamos em 2022, em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em um ano e onze meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24, 5 milhões de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente sairemos do Mapa da Fome. E com a Aliança, faremos muito mais. Aqueles que sempre foram invisíveis estarão ao centro da agenda internacional. Já contamos com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 fundações filantrópicas e organizações não-governamentais”.

Reunião anual de líderes das 20 maiores economias do mundo, o G20 é uma espécie de clube de cooperação econômica internacional que tem como objetivo debater temas para o fortalecimento da economia internacional e o desenvolvimento socioeconômico global. O evento acontece até esta terça-feira, 19.