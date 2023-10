Luiza Brunet explica agenda cheia: ‘Mais do que no meu auge na passarela’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2023, 13h26 - Publicado em 25 out 2023, 11h00

Agora ativista feminista, Luiza Brunet, 61 anos, foi convidada a falar no Conselho Empresarial de Mulheres da Firjan, que teve o lançamento do selo Empresa Amiga da Mulher nesta terça-feira, 24. A ex-modelo discursou sobre sua participação em fóruns, encontros, debates no Brasil e no mundo em defesa do direito da mulher, especialmente no que diz respeito à violência doméstica – situação que ela mesma viveu. “Esse é meu propósito, e o retorno que estou tendo é fenomenal. É muito gratificante. Minha agenda está mais cheia do que no meu auge na passarela.”