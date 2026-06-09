Luísa Sonza abre o jogo sobre show no Festival de Inverno Rio

Uma das atrações confirmadas no Festival de Inverno Rio, na Marina da Glória, Luísa Sonza adiantou à coluna GENTE alguns detalhes sobre a apresentação, que faz parte da turnê do álbum Brutal Paraíso. Ao lado de Ludmilla e Marina Sena, a cantora gaúcha integra a programação do dia Só Delas, uma noite dedicada à celebração da potência feminina, da liberdade de expressão e das diferentes formas de viver a individualidade. Para a apresentação, a Sonza promete novidades para o público.

“A gente está preparando algumas surpresas e um repertório que passa por diferentes momentos da minha trajetória, mas sem perder a essência do Brutal Paraíso, essa energia que eu amo levar para o palco. ‘Sagrado Profano’ sempre traz uma resposta absurda do público. Quando os primeiros acordes começam e eu vejo a reação da plateia, parece que o show ganha uma dimensão completamente diferente. É um daqueles momentos que eu nunca vou me acostumar”, afirmou a cantora, que se apresenta no dia 31 de julho.

Lançado em abril, o projeto Brutal Paraíso foi apresentado pela primeira vez no Coachella, nos Estados Unidos. “Acho que eu ainda não consigo dimensionar a proporção disso tudo. Muitas vezes eu tô tão focada no próximo projeto, no próximo show, que não paro para pensar. Mas existem momentos específicos, quando encontro fãs em outros países ou vejo pessoas cantando as minhas músicas pelo mundo, que me fazem perceber o alcance que a música tem”, declarou.

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