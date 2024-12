Luigi Mangione: suspeito de assassinato em NY conquista ‘fãs’ no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luigi Mangione, de 26 anos, foi preso suspeito pelo assassinato de Brian Thompson, CEO da seguradora de saúde United Health Care, na semana passada em Nova York. Ele foi detido em Altoona, Pensilvânia, após dias de buscas, por porte ilegal de arma de fogo e por apresentar documentos falsos, depois de ser reconhecido por um funcionário de um McDonald’s.

Nos últimos dias, Mangione apareceu entre os termos mais buscados nas redes sociais e ganhou páginas de fãs no Instagram. Ele é comparado a super-heróis dos quadrinhos como Homem-Aranha e Batman, além do protagonista do videogame Assassin’s Creed. No Brasil, internautas compartilharam fotos do jovem e comentaram sobre a sua aparência: “Nosso herói da saúde”, escreveu uma pessoa no X. “Meu futuro marido. Luigi! Vem pro Brasil! Te amo!”, publicou outro usuário. Ao mesmo tempo que outros criticaram os elogios. “Ver os comentários de pessoas endeusando um assasino por ele ser padrão só mostra o quanto o mundo (a internet) está doente”, comentou um terceiro.

Luigi nasceu e foi criado no Estado de Maryland e tem laços em São Francisco, Califórnia, de acordo com a polícia de Nova York. Luigi não tinha prisões anteriores em Nova York e seu último endereço foi em Honolulu, Havaí. Ele frequentou uma escola particular só para meninos em Baltimore, Maryland, chamada Gilman School, e inclusive já foi orador da sua turma. Mangione é graduado pela Universidade da Pensilvânia, onde recebeu diplomas de bacharel e mestre em ciência da computação, e fundou um clube de desenvolvimento de videogames. Também trabalhou como engenheiro de dados para a TrueCar, um site de varejo digital para carros novos e usados, de acordo com seus perfis nas redes sociais.

Ele vem de uma família privilegiada na área de Baltimore, cujos negócios incluem um clube de campo e casas de repouso, de acordo com a mídia local. Nas redes sociais ostentava fotos sem camisa, com sua aparência bronzeada e esculpida na praia. Além de imagens em festas com amigos de fraternidade vestindo blazers azuis.

