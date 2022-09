Luedji Luna no Rock in Rio: ‘Falta representatividade em festivais’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No dia protagonizado por mulheres no Rock in Rio, uma das grandes atrações foi o show de Liniker, primeira travesti a se apresentar no festival, que teve como convidada especial Luedji Luna. Além de cantarem seus principais sucessos, a dupla fez questão de se manifestar politicamente durante o show. “O Rock in Rio foi Lula lá”, disse Luedji.

A cantora disse a VEJA que apesar de ser um dia especial por toda representatividade, ainda falta muito para todos os festivais, incluindo o Rock in Rio, atingirem uma inclusão racial e de gênero ideal. “Espero que chegue logo o dia que mulheres pretas e travestis se apresentando seja um dia qualquer”, afirmou.