Ludmilla tem honraria negada por deputados do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ludmilla fez um desabafo após ter uma honraria negada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A homenagem foi proposta pela deputada Verônica Lima (PT), que justificou: “Ela que tem cumprido um papel fundamental expressando o cotidiano das juventudes periféricas e servindo de referência para muitas meninas e mulheres negras. Viva sua força!”. No entanto, a honraria não foi aprovada pelos demais legisladores.

Após a repercussão, Ludmilla se pronunciou no Twitter. “Tô eu aqui calmaria de uns dias de folga e meu nome pra variar circulando por ai. Sinal de que a relevância do meu trabalho está grande. Depois de ganhar um Grammy, um grande reconhecimento no exterior por conta da minha música, que faço com muito amor. É uma pena que a Assembleia Legislativa do meu Estado não reconheça o meu trabalho e luta, paciência. E à deputada @veronicalima_ve, meu agradecimento por respeitar a mim e a minha arte, por tentar fazer com que as pessoas entendam a realidade da maior parte da população do RJ. Fico muito feliz em ver que temos representantes sérios como a senhora. Vamos continuar firmes na luta pelas mulheres, pelos pretos e pelas minorias”, escreveu.