Ludmila faz Beija-Flor perder ponto e comenta falha

Sim, a Beija-Flor ficou entre as campeãs. Mas, desde o desfile, não ficou entre as favoritas – nem do público, nem dos especialistas. E um dos motivos que não deixaram a escola de Nilópolis no pódio foi o desempenho de Ludmilla, que foi uma das intérpretes do samba da agremiação.

Na justificativa dos jurados que a coluna teve acesso, a escola perdeu ponto pela falta de sincronia de canto entre Neguinho e Ludmilla. Mas parece que a crítica não abalou a cantora. Curtindo a noite em um camarote na Sapucaí (e cheia de seguranças em volta), Ludmilla comentou sobre sua participação. “Estou muito feliz de ter desfilado, foi maravilhoso”, disse.

