Luciano Szafir comenta rótulo de ‘homem-objeto’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio ao mar de polêmicas trazidas ao ar no documentário sobre Xuxa no Globoplay, uma mirava a relação que a apresentadora, hoje com 60 anos, manteve por mais de uma década com Luciano Szafir, 54, pai de sua filha, Sasha, de 25. Ela insinuou que o elo entre os dois tinha um propósito reprodutivo. “Como as pessoas não sabem, ficam dizendo: ‘Ah, ela usou ele’. Sim, eu usei, como Luciano também me usou para a gente ser feliz ali na hora da relação, do sexo e tudo o mais”, disparou Xuxa, em frase que, só agora, o ator decidiu comentar. “Se não tivéssemos um elo forte, Sasha não estaria aqui. As pessoas falam demais, houve amor enquanto tinha que ter, e foi lindo”, garante, condenando o rótulo que às vezes lhe põem, de homem-objeto. Ele escreve agora um livro de memórias sobre o pesadelo que viveu ao quase morrer de Covid-19. “Ainda sinto dores nas pernas, até dormir é penoso. Tenho outras urgências e fujo de fofoca.”

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2023, edição nº 2859