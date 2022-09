Luciano Huck quebra protocolo e faz pedido sobre eleição no ‘Domingão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luciano Huck encerrou o Domingão deste domingo, 25, com uma mensagem política a seus telespectadores – daquelas que destoam do tom sempre ameno de suas falas. A uma semana das eleições o apresentador pediu que as pessoas compareçam às urnas.

“Queria fazer uma coisinha rápida antes do Fantástico que está começando. Na próxima semana, 156 milhões de brasileiros e brasileiras vão às urnas escolher seus representantes. Nesse período de campanha, a gente costuma falar dos candidatos a presidente e a governador, mas hoje eu queria encerrar o Domingão falando da importância do seu voto para a eleição dos membros do Legislativo. Ao longo desses próximos dias, pesquise sobre os candidatos a deputados e senadores. Pesquisa mesmo, procure candidatos que tenham o sarrafo da ética lá em cima, que possam contribuir para a gente construir um país cada mais justo, eficiente e inclusivo. Não deixe de ir às urnas no domingo, não deixe de votar, mesmo que isso demande esforço de deslocamento. Vale a pena, o seu voto faz a diferença”, disse.