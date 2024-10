Luciano Huck flerta com ‘bizarrices’ dos anos 90 ao medir nariz ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos idos dos anos 1990, auge da disputa pela audiência aos domingos, Faustão e Gugu Liberato promoviam bizarrices nos palcos de seus respectivos programas, entre Globo e SBT. A mais deprimente delas foi o sushi erótico, servido no corpo de mulheres nuas a convidados famosos. Neste domingo, 6, Luciano Huck, herdeiro do horário nobre dos domingos à tarde na Globo, pareceu recordar um desses momentos feitos para esquecer – que em nada acrescentam à vida dos telespectadores.

Ele surpreendeu a plateia do seu Domingão ao medir ao vivo… o próprio nariz. Durante o quadro Acredite em Quem Quiser, um participante disse ter vencido concurso que o premiou como o dono do maior nariz de Santa Catarina, com 9,9 centímetros de comprimento. Huck analisou o nariz do convidado e avaliou que o seu seria maior que o dele. Com um nasômetro nas mãos, aparelho específico de medição, o apresentador descobriu possuir nariz com 9,7 centímetros de comprimento. Que esta seja apenas uma bizarrice isolada de Huck.