Luciano Huck é abordado e aceita adesivo de candidato; saiba quem é

Por Valmir Moratelli Atualizado em 24 out 2022, 12h16 - Publicado em 24 out 2022, 12h04

No meio da elevação da temperatura na reta final das eleições, a coluna registra uma cena inusitada: Luciano Huck, Angélica e um dos filhos estavam caminhando pelo bairro de Botafogo, na zona sul do Rio neste domingo, 23, por volta das 15h, quando foram abordados por uma apoiadora de Lula (PT) à Presidência. Ela estava distribuindo material de campanha do candidato aos pedestres. Huck recebeu alguns adesivos de forma simpática e a agradeceu. Um grupo de jovens sentados no restaurante próximo aplaudiu a iniciativa do apresentador, que riu e seguiu seu rumo com a família.