Luciano Huck comenta sobre ‘Fora Bolsonaro’ no Rock in Rio

O apresentador Luciano Huck marcou presença na área VIP da Cidade do Rock neste domingo, 4, apenas um dia após seu aniversário de 51 anos. Pouco antes do show principal da noite, Huck disse a VEJA o que está achando das manifestações políticas recorrentes no festival. Antes de ocupar o horário consagrado de domingo da Globo, o apresentador cogitou se candidatar ao cargo de presidente da República. Ele desistiu de tentar essa possibilidade e manteve a carreira na TV. Apesar disso, continua dando pitacos na política. ” É normal em um festival de rock terem manifestações políticas. Isso é importante em um momento tão polarizado da política brasileira. Isso é bom”, afirmou.