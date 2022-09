Luciano Huck comenta sobre data para sair da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luciano Huck esteve no Rock in Rio na noite do domingo, 4, para conferir o show do Justin Bieber. O apresentador comentou sobre o desafio de estar no horário nobre aos domingos na TV Globo, antes ocupado pelo Faustão. “É sempre um prazer e privilégio poder entrar na casa das pessoas nesse horário, e estou muito satisfeito com o resultado”.

Ele também comentou sobre os boatos que tem circulado que já teria data para deixar a emissora. “São apenas fofocas. Quando não têm o que inventar, as pessoas saem falando o que não sabem. Não existe nada disso, estou muito feliz e satisfeito com o que tenho feito. Não vou entrar neste tipo de debate porque não tem fundamento”, disse ele, que completou 51 anos no sábado, 3. “Passei em casa com família, foi bem gostoso. Hoje vim direto para cá para poder curtir um pouco do show”, contou o apresentador, que foi bastante assediado pelo público na área VIP.

