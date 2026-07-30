Luciano Huck comemora aprovação do filho na faculdade; saiba mensalidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O apresentador Luciano Huck comemorou a aprovação do filho na faculdade nesta quinta-feira, 30. Em uma foto publicada nos stories do Instagram ao lado de Angélica, ele parabenizou a conquista de Benício, 18, filho do meio do casal. “Pais orgulhosos! Parabéns, Beni! Valeu todo esforço e dedicação”, escreveu o apresentador.

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Benício foi aprovado no Insper, instituição de ensino superior localizada em São Paulo focada em negócios, direito e engenharias. No mês passado, o jovem compartilhou nas redes sociais que estava estudando em um cursinho preparatório para cursar Engenharia de Produção. No site oficial, o valor da mensalidade do curso é de 8.300 reais.