Luana Piovani critica Janja após polêmica com Elon Musk

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Luana Piovani resolveu se pronunciar sobre a polêmica protagonizada entre a primeira-dama Janja e o bilionário Elon Musk. No sábado, 16, a mulher de Lula ofendeu o dono da rede social X e causou reações. Ela participava de uma reunião no Cria G20, no Rio de Janeiro, que também contou com a presença de Felipe Neto, e fez um discurso defendendo a necessidade de regulamentação das redes sociais. “Eu não tenho medo de você, inclusive… Fuck you, Elon Musk!”, disse. O xingamento equivale a “fod*-se você”, em português. O empresário rebateu por meio de seu perfil no X. “Eles vão perder a próxima eleição”, escreveu.

Nesta segunda-feira, 18, Luana alfinetou o trio dizendo que todos causam vergonha. “Janja e Felipe Neto debatendo regulação das redes sociais em uma reunião do G20. Janja manda Elon Musk ‘fuck you’. Elon Musk ameaça veladamente as próximas eleições brasileiras. E uma pergunta que não quer calar: o que Janja, Felipe Neto e Elon Musk estão fazendo em meio a um fórum internacional de cooperação econômica? Além de nos matarem de vergonha?”, disse nos stories do Instagram.