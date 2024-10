Louis Vuitton se junta ao chef Cyril Lignac e preço vai às alturas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A grife de moda Louis Vuitton inaugurou recentemente uma loja e um restaurante dentro do Terminal 2 do Aeroporto de Heathrow, em Londres, que figura como o principal hub de aviação da Grã-Bretanha. O Le Café Cyril Lignac fica dentro da nova loja e é assinado pelo chef francês Cyril Lignac, conhecido por seus bistrôs em Paris e em Londres. Com decoração futurista, o cardápio foi pensado para o dia todo, com refeições clássicas e outras que são assinatura do chef, como a salada de caranguejo e abacate com maçã e rabanete, que custa simples 32 euros, cerca de 236 reias. Além de itens como uma salada caesar clássica, por 22 euros, 162 reias; e duas versões de Croque-Monsieur, a versão francesa do misto quente, uma tradicional por 22 euros e outra com molho de queijo trufado por 28 euros, 207 reais. Entre as sobremesas há um doce inspirado pela Louis Vuitton, um chocolate crocante com framboesa (18 euros; 135 reais); e croissant (7,5 euros; 55 reais).

Desde 2020, a marca tem apostado em restaurantes, cafés, chocolaterias e lounges ao redor do mundo. Hoje são 11 conceitos culinários, incluindo o Le Café V em Tóquio e o lounge no Aeroporto de Doha, no Catar.