Look de Janja chama atenção na área VIP do Rock in Rio

Janja chegou a tempo de assistir o show de Djavan, no Palco Mundo, na noite deste sábado, 10, no Rock in Rio, depois de ter visto o show dos Gilsons com Jorge Aragão no Palco Sunset. Janja veste uma calça de paetê preto e uma camisa com a foto do ex-presidente e candidato na próxima eleição de outubro, Lula. Sorridente, ela posou para as fotos fazendo o símbolo do “L”, que é uma marca do marido, com quem casou em maio. Muito simpática e sorridente, ela tirou fotos e conversou com as pessoas na área VIP.

Pouco antes, os Gilsons comentaram a presença da socióloga no Rock in Rio para poder assisti-los. Janja chegou acompanhada de Flora e Gilberto Gil no festival, e ficará no camarote do prefeito Eduardo Paes neste sábado. Lula não está no Rock in Rio.