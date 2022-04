Livro recém-lançado de Camila Alves é um dos mais vendidos nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Camila Alves, 40, desembarcou nos Estados Unidos há vinte anos decidida a vencer na vida. Não tem do que reclamar. Três dias depois de ser lançado, seu primeiro livro, Just Try One Bite (Experimente um pedacinho, em tradução livre), vendeu mais de 50 000 cópias e entrou para a lista de best-sellers do New York Times — na qual Green­lights, a autobiografia de Matthew McConaughey, seu marido e pai de seus três filhos, está há 65 semanas entre os mais vendidos. “Sempre ensinei às crianças a importância da alimentação saudável. Cresci com brigadeiro e refrigerante e não queria que eles passassem pela minha dificuldade em diminuir o açúcar”, diz a mineira. Ex-­dona de uma grife de bolsas e ex-integrante de rea­lity show, ela estuda agora escrever um livro de receitas.

Publicado em VEJA de 27 de abril de 2022, edição nº 2786