Lily Allen diz que ganha mais com fotos de pés do que ‘streams’ do Spotify

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Lily Allen revelou que ganha mais dinheiro no mês vendendo fotos de seus pés no OnlyFans, site de conteúdo adulto, do que por meio de seus ouvintes no Spotify. A artista abriu uma conta na plataforma depois que sua pedicure disse que ela tinha pés bonitos e que poderia ganhar dinheiro com eles, revelou recentemente no seu podcast. Ela compartilhou que tem uma classificação perfeita de cinco estrelas no WikiFeet, o site de fetiche por pés que coleta e classifica fotos de pés de celebridades.

Depois de publicar fotos de seus pés e um link para sua conta OnlyFans no X, Allen respondeu a uma pessoa que a criticou dizendo: “Imagine ser uma das maiores estrelas pop/músicos da Europa e então ser reduzida a isso”. Ela escreveu: “Imagine ser um artista e ter quase 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas ganhar mais dinheiro com 1.000 pessoas assinando fotos dos seus pés. Não odeie o jogador, odeie o jogo”.

A cantora cobra 10 dólares por mês em sua conta OnlyFans, o que daria pelo menos 10.000 dólares mensais com base em sua contagem de assinantes. Em comparação, ela tem atualmente 7,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, que paga aproximadamente 0,003 dólares e 0,005 dólares por transmissão aos artistas.