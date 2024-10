Liam Payne foi para reabilitação em julho, mas desistiu dias depois

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu aos 31 anos, nesta quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. No ano passado, o músico celebrou publicamente seus seis meses de sobriedade após ter passado 100 dias em uma clínica de reabilitação. À época, ele assumiu que enfrentou problemas por abuso de substâncias. Segundo o The Sun, em julho ele foi para uma clínica de reabilitação, mas desistiu após apenas dois dias de internação. Ele passaria por uma terapia de 28 dias para combater o vício contra bebida e drogas, mas não conseguiu completar.

O músico teria dito aos funcionários que queria superar o vício por ele, pela família e pelo filho, Bear, 7. “Ele tentou superar os vícios de uma vez por todas. Ele realmente queria colocar a vida nos eixos. Todos os entes queridos estavam torcendo por ele. Houve desânimo quando ele só conseguiu passar 48 horas no tratamento. Ele corajosamente procurou ajuda, mas não conseguiu prosseguir”, disse uma fonte ao site internacional.

Liam teria passado a tomar um sedativo para tratar os sintomas da abstinência. Segundo fontes, o músico não participou de atividades com os outros internados e passou os dois dias quase sem deixar o quarto. “A família e a equipe dele fizeram tudo o que podiam. Liam era amado, adorado, incrivelmente talentoso. Mas simplesmente não conseguia derrotar seus demônios”. Ainda segundo os relatos, a situação chegou em um ponto que familiares chegaram a esconder as chaves do carro para que ele não dirigisse.