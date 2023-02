Lexa se sente em casa na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lexa, rainha de bateria da Unidos da Tijuca, não parou neste carnaval. Depois do desfile de ontem, que sambou muito na avenida fantasiada de sereia, ela curte camarote nesta segunda-feira, 20. “Foi muito tranquilo. O sangue fica muito quente. Energia lá em cima, eu amo o carnaval. Minha família é do carnaval. Eu me sinto muito em casa quando eu to na Sapucaí”, disse sobre a última noite. A cantora afirma que, além de famosa, também representa a comunidade. “Eu sou nascida e criada em comunidade. O samba faz parte da minha vida, desde muito nova. Eu entendo tudo, eu vou para o barracão”.