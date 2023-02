Lexa apresenta família repleta de rainhas de bateria; irmã impressiona

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pelo terceiro ano, Lexa é rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Já a mãe, Darlin Ferrattry, e a irmã, Wenny Isa, de 13 anos, são rainha e princesa da bateria do Império Serrano. Se não bastasse o trio de realezas do samba, Wenny também tem uma coroa para chamar de sua. Ela foi rainha de bateria neste sábado, 18, na Unidos de Bangu, na Série Ouro. Lexa e a mãe estavam lá, do seu lado, acompanhando tudo. Wenny é a mais jovem rainha de bateria a passar na Sapucaí – que causou espantou em muita gente, pela desenvoltura no cobiçado cargo. Confira o vídeo com Lexa momentos antes do desfile da irmã.