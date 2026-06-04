Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Letícia Colin desabafou sobre os desafios que enfrentou após a chegada do filho, Uri, hoje com 6 anos, fruto do relacionamento com Michel Melamed. A atriz contou que viveu um período delicado no pós-parto e acredita que tenha enfrentado uma depressão que não chegou a ser diagnosticada na época.

Segundo a protagonista de Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo, a maternidade coincidiu com o período da pandemia de Covid-19, o que tornou o processo ainda mais complexo.

O que aconteceu com Letícia Colin na gravidez?

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A atriz afirmou que o puerpério foi a fase mais difícil da maternidade. “Acho que eu tive uma depressão que eu não diagnostiquei; era pandemia, tudo junto. Quando eu olho para trás, eu penso: ‘Gente, acho que eu não estava bem'”, disse.

Letícia contou ainda que conviveu por muito tempo com uma sensação de não pertencimento e desconexão da realidade. Segundo ela, era como estar presente fisicamente, mas sem conseguir se sentir verdadeiramente inserida naquele momento da vida.

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A relação com o filho, segundo Colin, foi se transformando à medida que Uri cresceu e passou a se comunicar mais. Ela explicou que as trocas do dia a dia ajudaram a fortalecer o vínculo entre os dois e contribuíram para que se sentisse melhor emocionalmente.

“Era uma coisa louca, uma dissociação, mas depois foi ficando mais fácil”, afirmou. Letícia também relembrou com carinho que o filho começou a falar muito cedo e sempre demonstrou facilidade para se expressar. “Por conta dessa identidade da troca, quando ele começou a oralizar e a falar. E o Uri fala muito bem desde sempre, fala sempre umas palavras articuladas”, disse, orgulhosa.

O que Letícia Colin aprendeu com a maternidade?

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Durante a conversa, a artista concordou com a ideia de que a construção da maternidade acontece aos poucos e não de forma instantânea. Para ela, a comunicação teve um papel fundamental nesse processo. A atriz destacou que ouvir o filho chamá-la de mãe e desenvolver uma linguagem própria entre os dois ajudou a consolidar a conexão que buscava desde o nascimento de Uri.