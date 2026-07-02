‘Lei Vini Jr.’, aplicada na Copa, não será a mesma na UEFA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A UEFA não vai acatar a Lei Vini Jr., que obriga o juiz a expulsar qualquer jogador que cobrir a boca com a mão durante discussões em campo. A medida foi imposta na Copa do Mundo de 2026 pela FIFA e já resultou na expulsão de dois jogadores. A entidade máxima do futebol europeu, porém, não acredita que seja necessário tirar o jogador em qualquer caso, apenas os “de claro confronto entre atletas de diferentes times”.

A medida foi criada após o jogador brasileiro acusar Prestianni, atleta argentino, de racismo. Já que o atacante estava com a mão na frente da boca, não foi possível indentificar o que ele havia dito. O caso aconteceu em um jogo da Champions League, da própria UEFA.

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