Leandro Lima, o delegado de ‘Terra e Paixão’, eleva temperatura da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como se não bastassem as cenas sem camisa e os beijos demorados que tem dado em Terra e Paixão, onde vive o delegado Marino, a aura sensual de Leandro Lima, 41 anos, ganhou luminosidade intensa no filme O Lado Bom de Ser Traída, da Netflix, no qual seu personagem, o juiz Marco, claramente inspirado no dominador Christian Grey de Cinquenta Tons de Cinza, exibe sequências de sexo tórrido e nudez sem pudores. “Talvez em alguns momentos e em alguns lugares eu seja sexy para algumas pessoas. Mas na verdade sou meio desajeitado”, afirma, modestamente, o ator paraibano, casado com a modelo Flávia Lucini, 34. Tirar a roupa, no entanto, não foi problema. “Estava gostoso, malhando e fazendo dieta. Isso deixa a gente mais seguro diante da câmera”, ensina.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867