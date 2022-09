Latino vira piada com música duvidosa para Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Latino, conhecido fazedor de hits rebolativos e inspirados em letras dançantes de sucesso nos anos 2000 (“hoje é festa lá no meu apê / vai rolar bundalelê”), é a aposta da vez para dar ritmo à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) no clima do feriado de 7 de Setembro. Só que o refrão da música que ele gravou está servindo para as pessoas comentarem contra o presidente. Ele canta: “É Jair ou já era / É Jair ou já era / No dia 7 eu quero ir mais além/ pra demonstrar minha independência também”. A oposição a Bolsonaro tem respondido nas redes sociais com a hashtag “já era”.

Uma facada elegeu o Bozo e algumas voadoras de Bonner, tirou ele da cadeira da presidência. #jaera — Brenda Martins (@Brenda_ADV) August 23, 2022

Postarei aqui todos os vídeos para desmentir esse ser desprezível #BolsonaroMentiroso #jaera pic.twitter.com/7HKCu4HAVH — Flávia da pesquisa ⭐️🦑🧬💉🆘 (@enf_atual) August 23, 2022