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L7 toma decisão após diagnóstico de câncer de Jennifer Finch

Artista enfrenta complicações da doença

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 11h58 | Atualizado em 16 jul 2026, 16h31
Mulher com cabelo castanho e pontas vermelhas, maquiagem forte e batom vermelho, segurando um telefone antigo preto ao lado de um telefone de disco na parede. Ela usa uma blusa roxa com estampa geométrica e olha diretamente para a câmera
Jennifer Finch, baixista do L7 (Instagram/Reprodução)
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A baixista Jennifer Finch, fundadora da banda L7, foi diagnosticada com uma forma agressiva de câncer no cérebro. A informação foi divulgada pelo grupo, que informou que a artista passou por diversas cirurgias e enfrenta complicações decorrentes da doença. “Nossa amada companheira de banda, irmã e amiga Jennifer Finch foi diagnosticada com uma forma agressiva de câncer cerebral. Após múltiplas cirurgias e complicações graves, Jennifer agora requer cuidados médicos extensivos, reabilitação e suporte profissional em casa”, informou.

Por causa do tratamento, Jennifer não participará da turnê de despedida do L7, marcada para este ano. No comunicado, as integrantes afirmaram que a decisão foi tomada com o apoio da própria baixista, que incentivou o grupo a seguir com os shows enquanto ela se dedica à recuperação. “A turnê The Last Hurrah foi planejada junto com a Jennifer quando todas nós quatro estávamos com boa saúde e ânimo. Embora ela não possa se juntar a nós para as próximas datas nos EUA, Jennifer nos pediu para continuar com a turnê conforme o planejado. Honraremos seu pedido, fazendo de seu cuidado e bem-estar nossa prioridade imediata”, afirmou a banda.

Para ajudar a custear os cuidados médicos e a assistência domiciliar de Jennifer, amigos e familiares criaram uma campanha de arrecadação. A iniciativa recebeu apoio de artistas como Green Day, Garbage e Pearl Jam, que fizeram doações para auxiliar a musicista durante o tratamento. Os colegas da baixista também pediram apoio dos fãs: “Cada contribuição, compartilhamento e mensagem de apoio importa. Jennifer é parte da nossa família. Nós a amamos e queremos que ela sinta toda a força da comunidade que a amou e apoiou por tantos anos”.

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