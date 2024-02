Kylie Jenner, do clã Kardashian, faz da filha sua miniatura

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A recente passagem da pequena Stormi, 5 anos, ao lado da mãe, Kylie Jenner, 26, do clã Kardashian, pela badalada Semana de Moda de Paris foi amplamente comentada e clicada. As duas apareceram com look semelhante, de óculos escuros e joias carregando no dourado. Não foi a primeira vez em que a menininha chamou a atenção pela produção adulta e sorriu bem à vontade para os fotógrafos, sobressaindo pela destreza. “Stormi adora passar um batom vermelho de vez em quando. Confeccionei para ela todas as miniversões das peças da minha coleção. Gosto que esteja envolvida em tudo o que faço”, afirma a empresária Kylie, alheia ao festival de críticas nas redes que a acusam de “adultização infantil”.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2024, edição nº 2878