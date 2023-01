Klara Castanho sofre derrota sobre vazamento de informações

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) arquivou o processo de investigação do caso Klara Castanho. Em nota, o Conselho afirma que não constatou a participação de profissionais de enfermagem em relação ao vazamento de quaisquer informações sigilosas. No ano passado, a atriz veio a público dizer que gerou uma criança fruto de um estupro e a colocou para adoção. A informação foi sabida anteriormente por influencers e repórteres que teriam tido acesso a pessoas da equipe médica, de dentro do Hospital Brasil, onde o parto foi realizado.

O Conselho informou que realizou sindicância sobre o suposto vazamento de informações sigilosas. Diz a nota: “O conselho seguiu todos os ritos processuais, solicitou documentos à instituição hospitalar e convocou os profissionais do plantão à época do fato denunciado, porém não constatou a participação de nenhum profissional de enfermagem em relação ao vazamento de quaisquer informações sigilosas de pacientes, o que levou ao arquivamento do processo. Até o momento, o Coren-SP também não recebeu denúncia por parte da atriz quanto ao tema”.