Klara Castanho quebra silêncio, volta às redes sociais e anuncia novidade

Desde junho, quando escreveu carta aberta relatando ter sido vítima de violência sexual, engravidado e optado pela doação legal, Klara Castanho estava sumida das redes sociais. Ela voltou a aparecer em novo post neste sábado, 30, ao publicar no perfil do seu Instagram a imagem de uma página de um roteiro da série De volta aos 15, e escreveu: “Estudando”. No dia 25 de junho, a atriz postou uma carta aberta relatando que tinha sido estuprada, engravidado e optado pela doação legal do bebê. Os seguidores comemoraram a publicação que marca a volta de Klara às redes.