Klara Castanho e Sophia Valverde vivem Maiara e Maraisa em filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Klara Castanho e Sophia Valverde darão vida à dupla sertaneja Maiara e Maraisa no longa Marília, produzido pelo Prime Video. O anúncio movimentou as redes sociais e ganhou a reação de Maiara. Depois que Klara confirmou oficialmente sua participação no filme, a cantora fez questão de deixar uma mensagem para a atriz. “Que Deus te conduza e te leve a uma das minhas melhores versões. De ter tido uma das melhores amigas e convivido com uma das melhores pessoas do mundo”, escreveu a cantora.

Ao anunciar a novidade nas redes sociais, Klara contou que já está se preparando para o papel. Segundo a atriz, ela tem estudado os gestos, a forma de falar e o comportamento de Maiara para construir uma personagem fiel. “Espero que vocês a identifiquem”, disse. Ela também revelou o quanto a música sertaneja faz parte da sua história. “A Marília tem um lugar muito especial na minha vida. Minha tia é apaixonada pelas Patroas, meu pai sabe todas as letras da Marília Mendonça. Quando ela lançou Todos os Cantos, passamos uma madrugada assistindo”.

Sophia também celebrou a novidade nas redes sociais e escreveu: “Um presente mais que especial que recebi, poder interpretar alguém que sempre fui fã e que amo”.

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