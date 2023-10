Kelvin em ‘Terra e Paixão’, Diego Martins tem carreira como drag

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 5 out 2023, 18h35 - Publicado em 6 out 2023, 07h01

Ele é divertido, carismático e tem feito o público torcer por um final feliz de seu personagem. Os elogios não são gratuitos para Diego Martins, de 26 anos, que interpreta o garçom Kelvin do bar de Cândida (Susana Vieira) em Terra e Paixão. Ao desenvolver um romance com Ramiro (Amaury Lorenzo), um dos capangas de Antônio La Selva (Tony Ramos), Diego têm recebido cada vez mais torcida do público e se sobressai nas redes sociais. Ele acumula 2,5 milhões de seguidores no TikTok. Com seu jeito particular, rouba a cena e deixa o peão no “chinelo”.

“Eu jamais imaginei que senhoras mais velhas teriam um carinho tão grande pelo Kelvin. Elas param e me perguntam se eu vou pegar o peão (risos). A torcida para que ele fique com o Ramiro (Amaury Lorenzo), aliás, é enorme entre pessoas de todas as idades. Isso foi algo que me surpreendeu demais, principalmente pela questão do conservadorismo, que ainda é muito forte no nosso país”, disse em entrevista recente.

Apesar de estar na sua primeira novela, Diego tem carreira consolidada como drag queen e cantor. O artista já foi indicado ao Prêmio Bibi Ferreira na categoria Revelação por seu trabalho no musical A Era do Rock, em 2017. Além disso, já participou de três realities shows de música. O último deles, em 2022, foi o Queen Stars Brasil, produzido pela HBO Max, com apresentação de Pabbllo Vittar e Luísa Sonza. Diego saiu vencedor junto com outras duas drags queens. Ele recebeu um prêmio de 100 mil reais, além de contrato com a Universal Music Brasil. O atual sucesso de seu personagem, como se vê, é mais uma conquista de um ator multifacetado.