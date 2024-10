Kamala Harris rebate críticas por não ter filhos biológicos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kamala Harris, na corrida para a presidência dos Estados Unidos, rebateu a governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, por sugerir que a atual vice-presidente não é “humilde” porque não tem filhos biológicos. Em uma conversa em um podcast lançado no domingo, 6, a apresentadora pediu à candidata democrata que respondesse aos comentários controversos da republicana de que seus filhos a mantêm “humilde”, enquanto “Kamala Harris não tem nada que a mantenha humilde”.

“Acho que ela não entende isso. Há muitas mulheres aqui que, primeiro, não desejam ser humildes. Segundo, muitas mulheres aqui têm muito amor na vida, família e filhos. Temos nossa família de sangue, e então temos nossa família de amor. Tenho ambos, e considero isso uma verdadeira bênção. E tenho dois filhos lindos, Cole e Ella, que me chamam de Mamala. Quando comecei a namorar Doug, meu marido, eu era muito atenciosa e sensível para garantir que, até saber que nosso relacionamento seria algo real, eu não queria formar um relacionamento com as crianças e depois abandonar esse relacionamento. As crianças criam vínculos e você realmente precisa pensar sobre isso. Então, esperei para conhecer as crianças, e elas são minhas crianças. E eu amo eles até a morte, e a família vem em muitas formas. E eu acho que, cada vez mais, todos nós entendemos que não é mais a década de 1950”, disse Harris citando os enteados, Cole e Ella, filhos de Doug Emhoff com a ex-esposa Kerstin Emhoff.

Sanders respondeu aos comentários de Harris em uma declaração ao The Hill, dizendo que “nunca criticaria uma mulher por não ter filhos”. “O que eu estava dizendo e que Kamala Harris confirmou por sua própria admissão é que ela não acredita que nossos líderes devam ser humildes”.