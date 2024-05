Justin Bieber e Hailey Bieber anunciam gravidez do primeiro filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Justin Bieber, de 30 anos, e Hailey Baldwin Bieber, de 27, anunciaram nesta quinta-feira, 9, que estão à espera do primeiro filho do casal. Em publicações nas redes sociais, o cantor canadense e a modelo e empresária norte-americana, que são casados desde 2018, compartilharam fotos da renovação dos votos. Nos registros, eles exibem a barriga de grávida de Hailey. Segundo o site TMZ, a modelo está com seis meses de gestação, entrando no último trimestre da gravidez.

O cantor já tinha dito em entrevistas que seu desejo era ser pai jovem. Porém, em 2020, ele contou, em conversa com a apresentadora Ellen DeGeneres, que a esposa ainda “não estava pronta”. Recentemente, Hailey também expôs o desejo de ser mãe. No entanto, ela confessou que tinha medo da reação negativa das pessoas nas redes sociais. “Eu choro sobre isso o tempo todo. Já é demais as coisas que as pessoas falam sobre o meu marido ou sobre os meus amigos. Não consigo imaginar como eu confrontaria as pessoas falando coisas sobre uma criança”, disse ao The Times.