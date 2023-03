Justiça rejeita denúncia contra Tomás Bertoni, ex de Titi Müller

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Justiça de São Paulo rejeitou a denúncia de violência psicológica feita pelo Ministério Público contra o músico Tomás Bertoni, acusado pela ex-mulher Titi Müller, com quem tem um filho. O Ministério Público já havia descartado as denúncias de Titi em relação à violência física e patrimonial. Para apurar a ocorrência de violência psicológica, a Promotoria pediu a realização da perícia exigida por lei. No entanto, no dia 8, um promotor que assumira o caso dias antes ofereceu a denúncia, ignorando o pedido feito pela colega.

Leia também: Entenda a denúncia feita pela apresentadora

O juiz Carlos Eduardo Oliveira de Alencar concordou com a posição original do MP e negou seguir com o processo, porque para a abertura de uma ação de violência psicológica é necessário haver um laudo pericial apontando dano psicológico causado à suposta vítima. “E respeitosamente a opiniões em sentido contrário, a comprovação de dano emocional à mulher depende de laudo técnico de profissional da saúde mental – psicólogo ou médico psiquiatra. Note-se que o próprio subscritor da inicial acusatória [Ministério Público] concordara, até a manifestação de fls. 567/570, com a produção da prova (fls. 523/524)”, diz a decisão do magistrado.

Diante da rejeição pelo juiz, o MP só poderá fazer nova denúncia após providenciar perícia psicológica em Titi. A defesa de Bertoni esclarece que nunca pediu perícia psicológica de Titi. A necessidade de perícia foi reconhecida pelo próprio Ministério Público.

Atualização: Após a publicação da nota, a defesa da apresentadora, composta pelas advogadas Ana Carolina Fleury, Ana Lúcia Dias e Gláucia Colesbrusco, enviou o seguinte comunicado à coluna.

No dia 16/03 tivemos ciência da decisão que deixou de receber a denúncia contra Tomás Bertoni no momento, o que é diferente de rejeição da denúncia. O que ocorreu, na verdade, foi um pedido para que fosse concluída uma perícia técnica antes do recebimento ou rejeição da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Embora discordemos da necessidade da perícia considerando o número de provas (documentais e testemunhais) que já constam nos autos, respeitamos o devido processo legal e confiamos no sistema de justiça, acreditando que as garantias relacionadas aos direitos da mulher vítima não serão ignorados. Confirmamos, também, que houve a ampliação das medidas protetivas deferidas à nossa cliente, proibindo que o ex-marido exponha qualquer opinião sobre Titi, especialmente no que diz respeito a comentários públicos e em redes sociais. No caso de descumprimento das medidas protetivas, há configuração de novos crimes e possibilidade de prisão.

Continua após a publicidade