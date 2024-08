Justiça procura por Rafa Kalimann para pagar dívida à Perdigão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafa Kalimann perdeu processo movido pela BRF S/A, empresa do ramo alimentício dona da Perdigão e da Sadia, por quebra de contrato de exclusividade após aparecer comendo produtos Seara em um camarote da Marquês de Sapucaí no Carnaval desse ano. Com isso a atriz foi condenada a pagar 418 mil reais de indenização. Em nova sentença, a qual a coluna GENTE teve acesso, a Justiça estipula o prazo de até três dias para que Rafa pague o valor, já que não foi encontrada nos endereços previamente informados no processo.

A decisão, de 30 de julho, cita ainda que “decorrido o prazo para pagamento, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, requerendo as medidas executivas que entender necessárias à satisfação do débito, no prazo de 15 dias”. Ou seja, ela tem até esta quarta-feira, 14, para resolver a questão. A sentença cita, inclusive, a possibilidade de penhora de imóveis e contas caso o débito não seja sanado. Procurada, a atriz ainda não se manifestou sobre a dívida.