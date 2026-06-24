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Cultura

Justiça condena Amado Batista por morte de criança em fazenda

Caso aconteceu em 2022 na propriedade do cantor, em Goianápolis

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 12h01
Cantor sertanejo de cabelos escuros e curtos, sorrindo e olhando para a direita, com um microfone à sua frente. Ele veste uma camisa preta, um colar de corrente prateada e segura um violão com uma alça preta e branca. O fundo é um palco com iluminação rosa e vermelha em formato de V
Amado Batista (Instagram/Reprodução)
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Justiça condena Amado Batista por morte de criança em fazenda Priorize VEJA no Google

A Justiça de Goiás condenou Amado Batista a pagar 453 mil reais de indenização por danos morais aos pais de uma criança de 3 anos que morreu afogada em uma piscina de uma fazenda do cantor, em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). A decisão, assinada pelo juiz Leonardo de Camargo Martins, foi publicada no dia 15 de junho e também determina o pagamento de pensão mensal equivalente a dois terços do salário mínimo vigente à família da vítima.

O caso aconteceu em maio de 2022, quando os pais foram contratados para trabalhar como caseiros em uma propriedade do cantor e passaram a morar no local com os filhos. O menino de 3 anos morreu um mês depois após se afogar na piscina da fazenda. 

Segundo a decisão judicial, houve responsabilidade do artista pela ausência de medidas de segurança no local, embora a sentença também tenha apontado responsabilidade compartilhada com os pais da criança, que teriam o dever de vigiá-la. A defesa de Amado Batista informou respeita a dor da família e a gravidade da tragédia, mas que vai recorrer da decisão.

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Feridos em show de Amado Batista

A condenação veio no mesmo período em que o artista passou por outro episódio de repercussão. Durante um show no São João de Itapetinga, na Bahia, na segunda-feira, 22, parte da estrutura do palco cedeu enquanto Amado Batista se apresentava, causando correria entre o público e a interrupção da apresentação.

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Segundo a prefeitura, as pessoas atingidas tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento das equipes de emergência. Após avaliação técnica e ajustes na estrutura, o evento foi retomado.

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