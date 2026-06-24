Justiça condena Amado Batista por morte de criança em fazenda

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A Justiça de Goiás condenou Amado Batista a pagar 453 mil reais de indenização por danos morais aos pais de uma criança de 3 anos que morreu afogada em uma piscina de uma fazenda do cantor, em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia (GO). A decisão, assinada pelo juiz Leonardo de Camargo Martins, foi publicada no dia 15 de junho e também determina o pagamento de pensão mensal equivalente a dois terços do salário mínimo vigente à família da vítima.

O caso aconteceu em maio de 2022, quando os pais foram contratados para trabalhar como caseiros em uma propriedade do cantor e passaram a morar no local com os filhos. O menino de 3 anos morreu um mês depois após se afogar na piscina da fazenda.

Segundo a decisão judicial, houve responsabilidade do artista pela ausência de medidas de segurança no local, embora a sentença também tenha apontado responsabilidade compartilhada com os pais da criança, que teriam o dever de vigiá-la. A defesa de Amado Batista informou respeita a dor da família e a gravidade da tragédia, mas que vai recorrer da decisão.

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Feridos em show de Amado Batista

A condenação veio no mesmo período em que o artista passou por outro episódio de repercussão. Durante um show no São João de Itapetinga, na Bahia, na segunda-feira, 22, parte da estrutura do palco cedeu enquanto Amado Batista se apresentava, causando correria entre o público e a interrupção da apresentação.

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Segundo a prefeitura, as pessoas atingidas tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento das equipes de emergência. Após avaliação técnica e ajustes na estrutura, o evento foi retomado.