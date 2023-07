Junior Durski fecha unidades do Grupo Madero e renegocia dívida milionária

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A rede de restaurantes Madero passa por um momento de crise financeira. A empresa fechou duas unidades da hamburgueria Jeronimo em São Paulo: uma na Vila Madalena e outra em Pinheiros. Nesta semana, a rede também anunciou a renegociação de uma dívida de 435 milhões de reais com Banco do Brasil, Bradesco e BTG Pactual. A companhia assinou um aditivo em relação à quarta emissão de debêntures (títulos de dívida) – a dívida líquida é quase bilionária e acumula 898,8 milhões de reais. Ela representa 70% da receita líquida do Madero em 2022, que foi de 1,48 bilhão de reais. Por isso, a empresa tem feito uma análise das operações menos rentáveis, que estão sendo fechadas.

À frente do Grupo, Luiz Renato Durski Junior disse em junho que daria um freio em inaugurações. A empresa somava na época 275 restaurantes de quatro marcas no país. Durante o início da pandemia, em 2020, o Madero abriu uma centena de unidades, recorrendo a empréstimos bancários para a verticalização do negócio, mas a dívida saltou. Nesse período, Durski foi criticado após se queixar da quarentena dizendo que o país não podia parar por “cinco ou sete mil mortes”. Após a repercussão negativa, em 2023, ele afirmou que não repetiria a declaração. “No primeiro momento, lembrei do meu avô, que tinha o açougue na fazenda e mercadinho, e dizia: ‘Junior, quem abriu comércio não tem candidato, não tem político. Não pode tomar partido muito fácil porque para o negócio não é bom'”, disse.

Siga