Juliana Paes fala sobre espiritismo e cartas psicografadas

De férias da TV desde que interpretou Maria Marruá na primeira fase de Pantanal, Juliana Paes, 43 anos, anda a toda em seus estudos sobre espiritualidade. Tudo para engatar com conhecimento de causa no filme Predestinado: Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Operou-se aí uma transformação. A atriz, que era chegada às religiões de matriz africana, agora se define espírita e crê em “egrégoras”, seres de luz aos quais se atribui a cura espiritual. “Antes de as doenças se manifestarem no corpo, elas estão presentes no campo etéreo”, filosofa ela, que lamenta ainda não ter recebido nenhuma carta psicografada. “Mas presencio, sim, a emoção de quem as recebe”, garante.

Publicado em VEJA de 7 de setembro de 2022, edição nº 2805