Juliana Paes em série: como é possível ter gêmeos de pais diferentes

A personagem de Juliana Paes em Pedaço de Mim, melodrama da Netflix, é a grávida Liana, que espera dois meninos, gêmeos e filhos de pais diferentes – um deles é de seu marido Tomás (Vladimir Brichta), já o outro é fruto de alguém que ela gostaria de esquecer. Na vida real o caso, mesmo que raro, também pode ocorrer. A chamada superfecundação heteropaternal depende de uma conjunção de fatores para ocorrer naturalmente.

É preciso que a mulher libere dois óvulos no mesmo ciclo menstrual. Ela deve ter relações com pelo menos dois homens diferentes durante o período fértil (que dura mais ou menos cinco dias). É preciso que os espermatozoides de ambos consigam fecundar os óvulos e que ambos os embriões se desenvolvam adequadamente. No ano passado, uma mulher de Mineiros (GO) deu à luz gêmeos de pais diferentes. O caso foi confirmado após exames de DNA.